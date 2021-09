Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Donnerstagnachmittag war eine 41-jährige Lenkerin in Richtung Schützen am Gebirge unterwegs, als sie plötzlich abbremsen musste. Das nachkommende Fahrzeug einer ebenfalls 41-Jährigen, die mit ihrer Mutter (64) sowie einer weiteren Frau unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw auf.