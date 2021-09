Kritik an Corona-Schutzartikelkauf bestätigt

„Freunderlwirtschaft“

Die NEOS orten in der Sache hingegen „Freunderlwirtschaft“ in Oberösterreich, man solle sich lieber um die Versorgung der Bevölkerung kümmern: „Wir stecken beim Impfen de facto fest, sind mitten in der vierten Welle und wir haben die meisten Menschen im Land, die gegenüber der Impfung skeptisch sind“, so Landessprecher Felix Eypeltauer in einer Pressekonferenz am Mittwoch. NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker erneuerte die Forderung, dass Tests für Ungeimpfte mittelfristig kostenpflichtig sein müssten und dass man jedem Ungeimpften einen Termin zuweisen solle, damit die bürokratische Hürde der Anmeldung wegfällt.