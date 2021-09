Es braucht ein schnelles Ende für Schnelltests

„Wir sind die Bestem beim Testen“ - brüstete man sich in Niederösterreich am Jahresanfang - damals sogar zurecht. Spätestens aber seit in Wien „alles gurgelt“ ist die These überholt - und spätestens jetzt braucht es hierzulande ein schnelles Ende für die Schnelltests. Viel zu lange hat man an den mäßig sensitiven Nasenbohrer-Tests festgehalten. Ob aus Eitelkeit, weil das Wiener Modell einfach besser war, oder ob aus Sparsinn, weil man im Frühjahr erst noch Hunderttausende davon bestellt hat. Die dramatisch hohe Zahl an nicht geimpften Landsleuten (fast 30 Prozent) und die jetzt schon so hohe Zahl an Intensivpatienten (35) geben uns aber keinen Spielraum mehr für Schnelltests im eigenen Wohnzimmer.