Unbekannte plündern neue PCR-Testautomaten in NÖ

So läuft es korrekt ab: An neun Tankstellen im Land können sich Personen kostenlos mittels PCR-Gurgel-Testungen selbst auf das Coronavirus untersuchen. Die Gurgelprobe wird in eine Abgabebox geworfen, das Ergebnis spätestens 24 Stunden danach an die Kontaktadresse übermittelt.

(Bild: Imre Antal)