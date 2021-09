Chirurg holt Nokia 3310 aus Magen von Häftling

Einen ungewöhnlichen Fremdkörper haben Chirurgen im Kosovo aus dem Magen eines Häftlings herausgeholt: Bei einer Operation entfernten sie ein Handy, wie der leitende Arzt Skener Telaku am Dienstag via Facebook schilderte. Der 33-jährige Patient hatte demnach seit Tagen über Bauchschmerzen geklagt und wurde schließlich in die Uni-Klinik in Pristina eingeliefert. Dort vertraute er den Ärzten an, dass er vier Tage zuvor ein Mobiltelefon verschluckt hatte.