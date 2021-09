Menschenhändler nach Entführungsversuch in Haft

Seine Masche war nicht neu: Er spielte jungen Frauen aus armen Verhältnissen die große Liebe vor, um sie in Folge zu unterwerfen und die Opfer in die Zwangsprostitution zu schicken. Über vier Jahre hinweg soll der Ungar so zahlreiche Mädchen in die Falle gelockt und deren sexuelle Dienste schließlich an Bordelle in Österreich und England verkauft haben.