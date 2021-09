Voller Erfolg für Alpen-Adria-Hafenfest

Traditionell am Schlusstag des Alpen Adria-Hafenfestes bekommen junge Talente eine große Bühne. Der Sieg ging diesmal an die 15-jährige Emma Weißmann aus Radenthein, die die Juroren mit ihrer Knopfharmonika überzeugte. Der zweite Platz ging an Nils Glantschnig. Der Kühnsdorfer beeindruckte die Jury durch seine kräftige Stimme. Platz 3 teilten sich Pauli Mang und Emilia Herzog.