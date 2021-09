Initialzündung für blauen Wahlkampf in Wels

Nach Grünen und SPÖ ist nun auch die FPÖ ganz offiziell in den Wahlkampf gestartet. Der Auftakt erfolgte in der Welser Rotax-Halle und damit in jener Stadt, in der seit 2015 mit Andreas Rabl ein blauer Bürgermeister in der einstigen roten Hochburg regiert. Nun geht die „Freiheits-Tour“ noch bis zum 26. September weiter.