Long-Covid: Neues Programm in Bad Tatzmannsdorf

Programm noch am Anfang

Ob das Covid-Regenerierungsprogramm Wirkung zeigen wird, lässt sich bislang noch nicht sagen, da das Programm erst in den Startlöchern steht. Niederl betont zudem, dass sich das neue Programm nicht als eine medizinische Rehabilitation in einer Reha-Klinik versteht, sondern eher als Unterstützungsprozess bei der Regeneration gilt.