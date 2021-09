„Forderungen sind grüne Placebos“

„Diese Maßnahme würde bei uns nichts bringen und ist nur ein grünes Placebo“, sagt Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) zur Forderung der Bürgerliste nach einer generellen 30er-Beschränkung in der Landeshauptstadt nach dem Vorbild Paris. Laut Preuner sind bereits 84 Prozent in der Stadt verkehrsberuhigt, „deswegen denke ich auch nicht darüber nach.“ In Paris erreiche man in den endlosen Staus sowieso nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h.