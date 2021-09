Fahrermangel in den USA: Amazon sucht jetzt Kiffer

Weil es Amazon in den USA an Fahrern mangelt, ruft der Online-Händler seine Zustellerfirmen nun offenbar dazu auf, gezielt nach Kiffern zu suchen. Die Zahl der potenziellen Bewerber lasse sich so deutlich steigern. Die Zusteller selbst stehen dem Vorhaben aus Haftungsgründen jedoch teils skeptisch gegenüber.