Amazon macht sich für Cannabis-Legalisierung stark

Der Versandhändler Amazon unterstützt einen Gesetzesentwurf in den USA zur Legalisierung von Cannabis im ganzen Land. Eine Vorgabe, Mitarbeiter auf die Droge zu testen, soll zudem wegfallen, wie der Konzern mitteilte. „Wir hoffen, dass andere Arbeitgeber sich uns anschließen und dass die Politik dieses Gesetz schnell beschließt“, schrieb Dave Clark, Leiter des globalen Vertriebs von Amazon, am Dienstag in einem Blogbeitrag.