Kronprinzessin Leonor nahm von Familie Abschied

Kronprinzessin Leonor wird flügge: Die nächsten zwei Jahre wird die älteste Tochter von Felipe und Letizia auf dem UWC Atlantic Collage in Cardiff ihre Schulausbildung absolvieren. Am Montag startete die 15-Jährige auf dem Madrider Flughafen in ihr neues Leben an der südwalisischen Küste. Begleitet wurde Leonor dabei von ihrer Schwester Sofia sowie von Mama und Papa. Zum Abschied wurde Leonor gedrückt und geherzt, was das Zeug hielt, vor allem Letizia schien ihre Älteste gar nicht mehr loslassen zu wollen.