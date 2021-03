Prinzessin Alexia maturiert mit Prinzessin Leonor

Nach dem Sommer wird die 15-jährige Tochter von König Willem-Alexander und Königin Maxima Holland verlassen, um weit entfernt in Großbritannien ihre Schulausbildung abzuschließen. Das gab das holländische Königshaus auf Instagram bekannt. Die Prinzessin werde an der Eliteschule United World College (UWC) of the Atlantic in Wales das sogenannte International Baccalaureate, eine weltweit anerkannte Matura, machen.