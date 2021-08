Wie soll eine Schule der Zukunft aussehen?

Felix Eypeltauer, Neos: „Für Neos ist Bildung der Schlüssel zur Entfaltung. Wir stehen an einem Punkt, an dem wir darüber entscheiden, ob die Schulen in Oberösterreich zukunftsfähig bleiben oder den Anschluss verlieren. Themen wie Digitalisierung müssen deshalb besser angegangen werden als mit Tablets, die man den Schülern vor die Nase legt. Dazu braucht es mehr Autonomie am Schulstandort. Man muss auch überlegen, Schulfächer zusammenzulegen und den Lehrplan des 21. Jahrhunderts neu zu entwickeln. Denn der geltende Lehrplan ist veraltet und überladen.“