Gerda Rogers im Badeanzug: Foto begeistert Fans

„Was soll ich sagen? Disziplinierter Steinbock, asketisch leben, man raucht nicht, man trinkt nicht, man isst nur einmal am Tag, und man isst biologisch, na was denn?“, plauderte sie in einem Interview aus. Dafür könne sie noch immer Stücke ihrer Garderobe tragen, die sie sich einmal „in der Hippiezeit in London“ gekauft habe, so Rogers stolz.