„World War Z: Aftermath“: Zombies im Vatikan

Mit „World War Z: Aftermath“ schicken Publisher Focus Home und Entwickler Saber Interactive ihren Zombie-Koop-Shooter in die zweite Runde. Der Kampf gegen die Untoten beginnt bereits am 21. September auf Xbox, PlayStation und PC (via Steam und Epic Games Store). Mit drei weiteren menschlichen Mitstreitern oder KI-Kameraden darf diesmal inmitten der ehrwürdigen Kulisse des Vatikans sowie auf der russischen Halbinsel Kamtschatka ausgeteilt werden.