Haus nach Blitzeinschlag nur noch Trümmerhaufen

Ins Haus eingeschlagen hatte der Blitz am ersten Sonntag im August. Gegen 5.30 Uhr in der Früh stand der Dachstuhl in Flammen. Das Feuer breitete sich rasch aus und richtete schwere Schäden an. Decken stürzten ein. In ihrem trauten Heim können Sabine und Richard R. seither nicht mehr wohnen. Das Haus ist ein Totalschaden und muss abgerissen werden.