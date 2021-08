Bisher 76 Personen aus Afghanistan evakuiert

Grüne Kritik an ÖVP-Haltung

Mit dieser starren Haltung hat der grüne Regierungspartner seine Probleme. Am Mittwoch rückte sogar Vizekanzler und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler aus, um Kritik zu üben. Österreich sei international immer ein verlässlicher Partner gewesen, wenn es um Menschenrechte und humanitäre Hilfe geht, sagte Kogler. Jetzt „aus offenbar taktischen Gründen“ einen anderen Weg einzuschlagen, „lässt die notwendige Menschlichkeit vermissen und schadet massiv dem internationalen Ansehen Österreichs in Europa“, so Kogler in Richtung ÖVP.