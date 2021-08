„Menschen aus Afghanistan aufnehmen“

Kaum Schutz für Frauen auch in Nachbarländern

Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser verwies auf die besondere Gefährdung für Frauen, die in Afghanistan in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, durch die Taliban. Es gehe um Journalistinnen, Richterinnen und Politikerinnen. Es gebe Berichte aus Afghanistan, wonach sich diese Frauen in Kellern verstecken und ihre Bildungszertifikate verbrennen, um von den Taliban nicht umgebracht zu werden. Man höre sogar Berichte über Frauen, die sich das Leben nähmen, um einer Zwangsverheiratung zu entgehen. „Um diese Frauen geht es“, so Moser. Diese würden nämlich in den Nachbarländern nicht ausreichend Schutz bekommen.