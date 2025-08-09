Niedrigere Steuern sollen Vollzeitarbeit anregen

Grenzen für Sozialleistungen sollen flexibilisiert werden

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer schlägt unter anderem auch vor, die starren Einkommensgrenzen bei Sozialleistungen, Absetzbeträgen oder Beitragsbefreiungen zu lockern. Derzeit ist es so, dass man den Anspruch auf diese Leistungen verliert, sobald man die Grenze um nur einen Cent überschreitet. Das summiert sich das auf mehrere hundert Euro und ist eine Hürde, um Stunden aufzustocken. Darum sieht das Regierungsprogramm eine Prüfung dieser Grenzen vor.