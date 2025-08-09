Kommando „Sahara“ sprengt riesigen Drogenring

Scirocco! Er ist ein heißer Wind, der von Nordafrika über das Mittelmeer weht und in Europa aufschlägt – beladen mit Saharastaub. Staub wurde in diesem Fall nicht herüber verfrachtet, dafür Drogen. Eine Truppe von Nordafrikanern soll in ganz großer Manier – mithilfe der Balkanmafia – halb Europa, speziell Wien, mit Marihuanablüten und Cannabisharz versorgt haben. Beamten des Bundeskriminalamtes, Organisierte Kriminalität – Kommando „Sahara“ – gelang jetzt ein erster Schlag gegen das international agierende Suchtgiftnetzwerk.