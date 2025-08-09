„Olympia hat für uns fast alles verändert“

Mit den World Games steigt derzeit in Chengdu wieder die größte Veranstaltung für nicht-olympische Sportarten. Oft sind diese auch das Sprungbrett, um es künftig zu Olympia zu schaffen. So wie Flag-Football, das 2028 in Los Angeles dabei sein wird. „Das hat für uns fast alles verändert, berichtet Kapitänin Katrin Mansbart.