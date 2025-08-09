„Olympia hat für uns fast alles verändert“

Max Verstappen genießt das Leben – und die Liebe
Urlaub mit Kelly
Mit den World Games steigt derzeit in Chengdu wieder die größte Veranstaltung für nicht-olympische Sportarten. Oft sind diese auch das Sprungbrett, um es künftig zu Olympia zu schaffen. So wie Flag-Football, das 2028 in Los Angeles dabei sein wird. „Das hat für uns fast alles verändert, berichtet Kapitänin Katrin Mansbart.
Eigentlich sind die World Games mit den Olympischen Spielen durchaus vergleichbar. Auch an dieser Veranstaltung nehmen über 100 Nationen teil, gibt es großartige Wettkampfstätten, ein eigenes Athletendorf, eine Eröffnungsfeier und natürlich sportliche Höchstleistungen. Und dennoch: „Als wir hörten, dass Flag-Football olympisch wird, war das eine Extra-Motivation“, bestätigt auch Mansbart.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.