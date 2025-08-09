Vorteilswelt
Reisewelle rollt

Wieder Staugefahr durch zweites Bayern-Wochenende

Salzburg
09.08.2025 06:00
Eine zweite Reisewelle aus Deutschland droht auf Salzburg zuzurollen.
Eine zweite Reisewelle aus Deutschland droht auf Salzburg zuzurollen.(Bild: Tröster Andreas)

Eine zweite Reisewelle aus Deutschland rollt wohl oder übel auf Salzburg zu. Dazu kommt jetzt auch die Rückreisewelle, denn in mehreren Bundesländern enden bereits wieder die Sommerferien.

Schon am Freitagnachmittag startete das Reisewochenende mit Stau. Ein Unfall kurz vor dem Knoten Salzburg sorgte bereits am frühen Nachmittag für Verzögerungen in beide Fahrtrichtungen. Mit heute, Samstag, dürfte sich dann eine zweite Verkehrslawine aus dem benachbarten Bayern und Baden-Württemberg in den Süden ihren Weg bahnen.

Zum möglichen Stau auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Süden wird auch die erste Rückreisewelle von ebendort auf Salzburg treffen. In gleich mehreren deutschen Bundesländern müssen Kinder ab kommender Woche nämlich wieder in die Schule zurück. Dazu kommen diesmal auch noch hochsommerliche Temperaturen um die 30 Grad.

