Wieder Staugefahr durch zweites Bayern-Wochenende

Zum möglichen Stau auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Süden wird auch die erste Rückreisewelle von ebendort auf Salzburg treffen. In gleich mehreren deutschen Bundesländern müssen Kinder ab kommender Woche nämlich wieder in die Schule zurück. Dazu kommen diesmal auch noch hochsommerliche Temperaturen um die 30 Grad.