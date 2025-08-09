Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Immer wieder Angriffe

Warum Schwäne am Attersee die Gemüter spalten

Oberösterreich
09.08.2025 06:00
Der Vorfall passierte am Attersee. (Symbolbild)
Der Vorfall passierte am Attersee. (Symbolbild)(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Hohe Wellen schlägt der Fall jener Tierschützerin, die ihre Zivilcourage mit einem Faustschlag ins Gesicht bezahlen musste. Gerade am Attersee in Oberösterreich käme es immer wieder zu Tierquälereien, von denen auch Schwäne betroffen sind. Diese Wasservögel spalten die Gemüter, denn ihr Kot verursacht Probleme. 

0 Kommentare

Betroffenheit und Wut herrschen bei vielen „Krone“-Lesern, nachdem bekannt wurde, dass ein Tierquäler Anfang Juli einer 37-Jährigen am Ufer des Attersees einen folgenschweren Faustschlag versetzt hatte. Die Frau hatte den Unbekannten angesprochen, nachdem er ein Entenküken mit seiner Hand zusammengedrückt hatte.

Schläger flüchtig
Nach der Tat entfernte er sich gemeinsam mit rund sieben anderen jungen Männern – mutmaßlich mit Migrationshintergrund – vom Tatort, trotz Zeugenaussagen fehlt von ihm jede Spur. Die verletzte Tierfreundin suchte selbst ein Krankenhaus auf, musste dort mit einem fünffachen Jochbeinbruch eine Woche stationär bleiben und hat den Vorfall erst danach angezeigt.

Fall regt auch online auf
„Krone“-Leser zeigten sich solidarisch mit der 37-Jährigen: „Gratuliere zu diesem Mut. Ich finde es gut, wenn man einschreitet“ oder „Gute Besserung der mutigen Frau! Möge der elende, feige Täter gefunden werden, und die Justiz soll endlich das tun, wofür sie da ist: solche Typen aus der Gesellschaft lange Zeit entfernen!“

Zitat Icon

Es ist bei uns an der Tagesordnung, dass Schwäne am Attersee mit Steinen beworfen werden. Nicht selten reagieren die Täter ungehalten, wenn wir sie auf ihr Verhalten ansprechen.

Alexander Maritsch, Schwanenschutz OÖ

Auch Schwäne betroffen
Ähnlich gewalttätige Vorfälle sind Alexander Maritsch vom Schwanenschutz OÖ zwar nicht bekannt, dass Wasservögel mit Steinen beworfen werden, stehe aber an der Tagesordnung. „Nicht selten werden unsere Mitglieder dann blöd angesprochen, wenn sie die Verursacher darauf aufmerksam machen“, erzählt er aus der Praxis.

Lesen Sie auch:
Auf Enten hatte es ein junger Mann am Attersee abgesehen.
Krone Plus Logo
Entenquäler beobachtet
Tierschützerin bezahlte Mut mit Knochenbrüchen
08.08.2025

Füttern verboten
Laut Maritsch sei die Schwanen-Population am Attersee stabil, das sehen aber nicht alle so. Nachdem es in den ufernahen Wiesen zu Schäden durch Kotablagerungen gekommen war, herrscht dort seit Inkrafttreten des neuen Jagdgesetzes 2024 ein strenges Fütterungsverbot von Wildtieren, das auch Höckerschwäne mit einschließt. Zuwiderhandeln kann mit bis zu 20.000 Euro Strafe richtig teuer werden.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
215.827 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
194.771 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
138.064 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1181 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
863 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
849 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Oberösterreich
Immer wieder Angriffe
Warum Schwäne am Attersee die Gemüter spalten
Bundesliga im Ticker
SCR Altach gegen SV Ried, LIVE ab 17 Uhr
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen TSV Hartberg, ab 17 Uhr LIVE
CO2-Vergiftung
Mann starb bei Arbeiten im Schacht seines Brunnens
Tod am Schicksalsberg
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf