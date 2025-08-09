Warum Schwäne am Attersee die Gemüter spalten

Füttern verboten

Laut Maritsch sei die Schwanen-Population am Attersee stabil, das sehen aber nicht alle so. Nachdem es in den ufernahen Wiesen zu Schäden durch Kotablagerungen gekommen war, herrscht dort seit Inkrafttreten des neuen Jagdgesetzes 2024 ein strenges Fütterungsverbot von Wildtieren, das auch Höckerschwäne mit einschließt. Zuwiderhandeln kann mit bis zu 20.000 Euro Strafe richtig teuer werden.