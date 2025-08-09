Über Österreichs Klubs hängt das Damoklesschwert

Max Verstappen genießt das Leben – und die Liebe
Urlaub mit Kelly
Österreichs Fußball-Klubs drohen einen Europacup-Startplatz zu vergeigen! Nach den mauen Hinspielen, in denen es in vier Spielen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen gab, wächst der Druck. Bei den Legionären ist Rot-Weiß-Rot hingegen weiter angesagt, vor allem in Deutschlands Bundesliga.
Ein Spiel mit dem Feuer. Die magere Europacup-Woche (vier Spiele ohne Sieg) lässt Fußball-Österreich mit Sorge auf die UEFA-Fünfjahreswertung blicken. In der Rot-Weiß-Rot in den letzten Jahren ohnehin schon sukzessive vom achten auf den aktuell 15. Platz durchgereicht wurde. Damit steht Österreich so schlecht wie seit acht Jahren nicht mehr da, und damit sitzen wir auch auf einem echten Schleudersitz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.