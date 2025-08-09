Über Österreichs Klubs hängt das Damoklesschwert

Ein Spiel mit dem Feuer. Die magere Europacup-Woche (vier Spiele ohne Sieg) lässt Fußball-Österreich mit Sorge auf die UEFA-Fünfjahreswertung blicken. In der Rot-Weiß-Rot in den letzten Jahren ohnehin schon sukzessive vom achten auf den aktuell 15. Platz durchgereicht wurde. Damit steht Österreich so schlecht wie seit acht Jahren nicht mehr da, und damit sitzen wir auch auf einem echten Schleudersitz.