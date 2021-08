Ex-Minister klagt an: Taliban töten sogar Kinder

Gemeinsam mit dem militärischen Befehlshaber Ahmad Massoud führt Saleh den Widerstand von Pandschir an - die letzte nicht eroberte Provinz Afghanistans. Doch die islamistischen Kämpfer sollen auf dem Vormarsch sein: „Die Taliban haben ihre Kräfte in der Nähe des Eingangs von Pandschir zusammengezogen, nachdem sie einen Tag zuvor im benachbarten Andarab-Tal in einen Hinterhalt geraten waren und kaum noch heil herauskamen. Inzwischen ist die Salang-Autobahn von den Kräften des Widerstands gesperrt worden. Es gibt Gebiete, die gemieden werden müssen“, so Saleh in einem Tweet.