Brisantes Motiv: Wenn für das Erbe gemordet wird

Ein seltenes, aber brisantes Motiv für eine Bluttat – das sich niemals auszahlen kann: Wer für die Millionen tötet, geht nicht nur sitzen, sondern auch vollkommen leer aus. Die „Krone“ erklärt die Rechtslage.
Es ist in Österreich kein häufiges Motiv für eine Bluttat: das Erbe. Doch wenn, erregen die Fälle ordentlich Aufmerksamkeit. Man erinnere sich an Elfriede Blauensteiner – die „Schwarze Witwe“ – oder den jüngeren Fall der niederösterreichischen Giftmischerin, die gleich zweimal versuchte, ihren Lebensgefährten wegen seiner Millionen umzubringen. Ganz frisch, es gilt die Unschuldsvermutung: der steirische Winzer, der unter Mordverdacht in U-Haft sitzt. Mutmaßliches Motiv: Erbe?
