Führender! „Davon kann ich mir aber nichts kaufen“

Einst hieß sie Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, mittlerweile ist die DTM fest in österreichischer Hand: Lucas Auer startet am Samstag (13.30 Uhr) mit seinem Mercedes als Gesamtführender in das erste Rennen auf dem Nürburgring. Nur sieben Punkte dahinter lauert Ex-Meister Thomas Preining im Porsche. Dabei geht’s auch um alte Rechnungen.
Kein gemeinsamer Kaffee, bloß ein ein kurzes „Hallo“, mehr Worte werden zwischen dem Tiroler Auer und dem Oberösterreicher Preining normalerweise nicht gewechselt. Nicht, weil man sich nicht respektieren würde. Sondern weil jeder auf sich fokussiert ist: „Jetzt kommt es drauf an, wer einen kühlen Kopf bewahrt“, weiß Lucas Auer zur Halbzeit der Meisterschaft, „du musst den Speed aufrecht erhalten.“ Und das am besten schon in der Qualifikation, denn in der DTM geht es knallhart zur Sache. „Härte gehört zum GT-Sport dazu. Mit Geschwindigkeit löst du alle Probleme, im Mittelfeld herrscht ein rauer Ton.“
