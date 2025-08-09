Warum der Chips-Act der EU zu zerbröseln droht

Was im Großen schief geht, läuft aber auch im Kleinen nicht gut. Das Münchner Pionier-Start-up Codasip bekam von der EU Förderungen von über 100 Millionen Euro zugesprochen. Doch die Nachfrage kam nur aus Übersee, Aufträge aus der europäischen Industrie blieben aus. Nun werden die Investoren ungeduldig und drängen auf einen Verkauf. Im schlechtesten Fall geht die Tech-Firma mit dem in Europa entwickelten Know-how und mitsamt üppiger EU-Gelder an einen US-Konzern – es wäre eine Blamage.