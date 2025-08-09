Ein bisschen Frieden…

Erstmals könnte jetzt tatsächlich die Hoffnung bestehen, diesen Krieg zu beenden. US-Präsident Donald Trump gibt sich jedenfalls zuversichtlich. Und Kreml-Chef Wladimir Putin hat sich zu einem Gipfeltreffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen bereit erklärt. Beide Staatschefs würden einem Treffen nicht zustimmen, wenn sie nicht die Chance auf ein positives Ergebnis sehen würden.