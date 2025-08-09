Alkolenkerin (23): „Das verzeiht man sich nie“

Der durchschnittliche Alkolenker ist weiterhin männlich, jedoch ist bei Frauen ein Anstieg von 23 Prozent im Vergleich zu 2023 zu verzeichnen. Zwar geht die Zahl der Alko-Fahrten zurück (2024 gaben 570.000 Personen an, in den letzten zwölf Monaten unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug gelenkt zu haben; 2023: 650.000), doch gibt es einen Anstieg bei Fahrten unter Drogeneinfluss: Insgesamt 265.000 Personen – um 15.000 mehr als noch 2023 – sagen von sich selbst, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten unter Drogen ein Fahrzeug gelenkt haben.