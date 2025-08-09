„Die Hausverwaltung weigert sich, etwas zu tun!“
Bewohner klagen:
Bröckelnder Putz, Wasser in der Garage und Schimmel an den Wänden: Bewohner einer Anlage in Salzburg-Parsch beklagen Missstände an ihrem Haus. Vor allem aber fühlen sie sich von der Hausverwaltung im Stich gelassen.
Es riecht muffig, wenn man in der Gaisbergstraße durch die Wohnanlage geht. Die Feuchtigkeit der vergangenen Wochen geht nicht weg. Der viele Regen hat eine Wasserlacke in der Tiefgarage angestaut – mangels Abflussmöglichkeit. Die Bewohner nehmen die mehrere Zentimeter tiefe Wasseransammlung schon gar nicht mehr wahr. Zu viel hat sich in den vergangenen Jahren bei ihnen aufgestaut. Elisabeth M. traut sich, die Missstände öffentlich zu benennen.
Kommentare
