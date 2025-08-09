„Die Hausverwaltung weigert sich, etwas zu tun!“

Es riecht muffig, wenn man in der Gaisbergstraße durch die Wohnanlage geht. Die Feuchtigkeit der vergangenen Wochen geht nicht weg. Der viele Regen hat eine Wasserlacke in der Tiefgarage angestaut – mangels Abflussmöglichkeit. Die Bewohner nehmen die mehrere Zentimeter tiefe Wasseransammlung schon gar nicht mehr wahr. Zu viel hat sich in den vergangenen Jahren bei ihnen aufgestaut. Elisabeth M. traut sich, die Missstände öffentlich zu benennen.