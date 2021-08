Ungarische Luftwaffe rettet Österreicher aus Kabul

Die internationalen Bemühungen, möglichst rasch ausländische Staatsbürger und afghanische Ortskräfte der NATO-Staaten über die Luftbrücke Kabul aus Afghanistan zu bringen, laufen weiterhin auf Hochtouren. Montagfrüh wurden auch zwei österreichische Staatsbürger und ihre sechs afghanischen Angehörigen in Sicherheit gebracht. Sie saßen an Bord eines Transportflugzeugs der ungarischen Luftwaffe und landeten in Budapest. Bereits am Sonntag seien einige Österreicher mit deutscher Hilfe aus Afghanistan gebracht worden, hieß es aus dem Außenministerium in Wien.