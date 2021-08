Muss sich Kärnten für ein großes Beben rüsten?

Erdbebenschwarm in Kärnten

Das stärkste Erdbeben der vergangenen vierzehn Tage wurde am 16. August mit einer Magnitude von 3,3 in Mallnitz gemessen - die Richter-Skala reicht bis über 9. „Wir erleben in Kärnten im Moment einen sogenannten Erdbebenschwarm“, erklärt der Experte: „Die Beben schnüren sich entlang der tektonischen Platten auf.“ Kärnten befinde sich genau in diesem Bereich.