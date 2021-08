Busangebot soll Mobilität in Feldkirchen stärken

Kleinbusse wie ein Taxi rufen

Dass es gut laufen kann, zeigt das Pilotprojekt in Ossiach und Bodensdorf, wo ein Shuttlebus an die 60 Stationen anfährt. „Dieser Service wird bereits sehr gut genützt“, freut sich der Landesrat. Die Kleinbusse können sozusagen zur benötigten Uhrzeit wie ein Taxi gerufen werden. Außerdem war Feldkirchen die erste Region, in der Bankomatzahlungen im Bus eingeführt worden sind.