Nach Unglück am Südring: Todeslenker droht Haft

Trotz fehlender Erinnerung geständig

Zudem ergab ein Bluttest doch eine Alkoholisierung von 0,3 Promille - zu viel für einen Führerscheinneuling. Bisher hatte der junge Mann angegeben, sich an nichts erinnern zu können. Er sei mit seinen beiden Freunden unterwegs gewesen, eigentlich hätte er auch gar nicht ans Steuer sollen. „Er möchte dennoch in vollen Ausmaß die Verantwortung übernehmen und vor allem den Familien der Opfer seine ehrliche Anteilnahme versichern“, kündigt Verteidiger Paul Wolf im „Krone“-Gespräch nun doch ein Geständnis an. Einzelrichter Pasterk hat vorsorglich für den Prozess dennoch insgesamt 19 Zeugen und vier Gutachter geladen; das Urteil könnte somit heute bis zum Nachmittag dauern.