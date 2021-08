Korona mit K: Das Ende eines Mythos

Auch das Einführen eines Fingers, Tampons oder was-auch-immer hinterlässt keinen bleibenden Eindruck an der Vaginalöffnung. Wie der Name schon sagt, ist (außer in sehr speziellen Ausnahmefällen) die Vaginalöffnung offen. Sie kann sich dehnen und wieder zusammenziehen. Alles andere, was man über die Vaginalöffnung bislang gehört hat, kann man getrost vergessen.