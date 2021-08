Soziale Kontrolle: Wie man Dating sicherer macht

Menschen, die unverbindlichen Sex suchen, hätten sie gerne: Die Sicherheit, dass nichts passiert. Also passieren soll schon was. Aber nichts Negatives. Vor allem heterosexuelle Frauen machen sich oft Gedanken darüber, wie sie sich vor sexueller Gewalt bei der Partnersuche schützen können. Dass Frauen angesichts der toxischen Party-Kultur nicht unbeschwert in neue Bekanntschaften gehen, verwundert wenig. Aber nicht alle Männer sind widerliche Typen, die sich Frauen gegenüber übergriffig verhalten. Selbst wenn ein One-Night-Stand wahrscheinlich nicht den Höhepunkt des bisherigen Sexlebens bildet: Die meisten Menschen erleben Dating als eine aufregende Begegnung mit neuen Menschen, die sich ehrlich bemühen, einen schönen Abend zu verbringen. Und - vielleicht - einer anderen Person Lust zu bereiten. Den Spaß und die Freude an neuen Begegnungen zu bewahren, ohne sich in die Einsamkeit zu fürchten, ist allerdings selbst für abenteuerlustige Frauen nicht so einfach.