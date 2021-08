Blutige Messerstecherei in Villacher Innenstadt

Am Nikolaiplatz in der Villacher Innenstadt ist es am Samstag gegen 18 Uhr zu einer Messerstecherei zwischen zwei Männern gekommen. „Der Täter ist unmittelbar nach dem Angriff in Richtung Drau geflüchtet. Wir konnten bereits einen Verdächtigen festnehmen, er wird nun zum Tathergang befragt“, schildert Oberst Erich Londer von der Polizei Villach.