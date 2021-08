Klagenfurter schossen vom Balkon ihres Wohnhauses

„Schüsse aus einem Wohnhaus!“ Diese Horrormeldung versetzte die Polizei am Freitag in höchste Alarmbereitschaft. Anrainer hatten den Vorfall um 17.30 Uhr gehört und gemeldet. Laut Zeugen schossen zwei Männer (19,20) von einem Balkon eines Mehrparteienhauses in Klagenfurt auf ein gegenüberliegendes Gebäude.