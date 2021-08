Tesla Model Y: Bestseller ist in Wien angekommen

Jünger, das Warten hat ein Ende! Tesla bietet das Model Y ab sofort auch in Österreich an. Schon nächste Woche werden die ersten Exemplare ausgeliefert, ab Samstag ist es im Showroom in der Triester Straße in Wien zu begutachten. Beim Augenschein am Vortag überzeugte das ausgestellt Exemplar auf ganzer Linie.