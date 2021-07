Model 2: Teslas günstiger Hatchback schon 2023?

Tesla baut ohnehin mit Abstand die meisten Elektroautos, und das soll künftig nicht nur so bleiben, sondern sogar noch deutlicher werden. Schon bald will man einen elektrisch angetriebenen Kompaktwagen anbieten, der in den USA nur 25.000 Dollar (rund 21.000 Euro) kosten soll. Und das bereits im Jahr 2023. Die Modelle für Europa sollen aus dem neuen Werk in der Nähe von Berlin stammen, dessen Bau sich bekanntlich verzögert. Das könnte also auch für das neue Modell gelten.