Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausflug mit JD Vance

Angeln ohne Schein: Minister zeigte sich selbst an

Außenpolitik
22.08.2025 19:53
Außenminister David Lammy und US-Vizepräsident JD Vance haben offenbar ähnliche Interessen.
Außenminister David Lammy und US-Vizepräsident JD Vance haben offenbar ähnliche Interessen.(Bild: AP/Kin Cheung)

Das ging nach hinten los: Als sich der britische Außenminister David Lammy diesen Sommer mit US-Vizepräsident JD Vance beim Angeln ablichten ließ, währte die Freude über die gelungene PR-Aktion nur kurz. Nur Tage später zeigte sich der Labour-Politiker selbst an: Er hatte keinen Angelschein, wie ein Sprecher kleinlaut zugeben musste. 

0 Kommentare

Doch ein böses Nachspiel muss Lammy nicht befürchten. Er komme mit einer Verwarnung davon, hieß es am Freitag. Bei erstmaligen Vergehen erteile die britische Umweltbehörde zunächst eine Verwarnung, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA, besonders wenn es sich um unerfahrene Angler handle. Das dürfte bei Lammy zutreffen.

Lammy hatte den US-Vizepräsidenten in sein offizielles Landhaus, dem Chevening House in Kent ...
Lammy hatte den US-Vizepräsidenten in sein offizielles Landhaus, dem Chevening House in Kent eingeladen.(Bild: AP/Suzanne Plunkett)

Wie Vance selbst genüsslich verkündete, hatte der Brite kein Anglerglück während bei dem Republikaner und seinen Kindern Fische anbissen.

In Großbritannien sind für Angler ab einem Alter von 13 Jahren Angelscheine Pflicht, ansonsten droht eine Strafe von bis zu 2500 Pfund (umgerechnet rund 2900 Euro). Lammy erwarb nach Angaben des Außenministeriums in London umgehend eine Lizenz, als er von dem Versäumnis erfuhr.

Lesen Sie auch:
Verteidigungsminister Pete Hegseth (l.) und JD Vance
Nationalgarde besucht
US-Vizepräsident Vance in Washington ausgebuht
21.08.2025
„Geh nach Hause“
Dorf in England will Urlauber JD Vance loswerden
13.08.2025

Der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump verbrachte seinen Familienurlaub in Großbritannien und nutze das immer wieder für politische Begegnungen. Dabei war auch auf dem Landsitz des britischen Außenministers Chevening House in der englischen Grafschaft Kent zu Gast.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
128.673 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
110.520 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
104.006 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1929 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1330 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1206 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Außenpolitik
Kinder unterernährt
Netanjahu nennt UN-Bericht zu Gaza „glatte Lüge“
Kanzler auf Mission
Zypern zeigt Stocker Ausreisemodell für Syrer
Ausflug mit JD Vance
Angeln ohne Schein: Minister zeigte sich selbst an
Krone Plus Logo
Alle Orte im Überblick
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
„Wie Essig und Öl“
Dreiertreffen: Trump will nicht mehr teilnehmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf