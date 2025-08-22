Angeln ohne Schein: Minister zeigte sich selbst an

Das ging nach hinten los: Als sich der britische Außenminister David Lammy diesen Sommer mit US-Vizepräsident JD Vance beim Angeln ablichten ließ, währte die Freude über die gelungene PR-Aktion nur kurz. Nur Tage später zeigte sich der Labour-Politiker selbst an: Er hatte keinen Angelschein, wie ein Sprecher kleinlaut zugeben musste.