So scherzt das Netz über Elon Musks Tesla Bot

Auf Twitter versammelt sich die Netzgemeinde, um sich über den Tesla Bot lustig zu machen. Da werden allerlei Scherze gepostet, in einem sind sich allerdings erstaunlich viele Twitter-User einig: Optisch erinnert sie der Tesla-Bot, wie ihn Musk auf seinem AI Day skizziert hat, doch recht stark an die Roboter aus dem Science-Fiction-Streifen „iRobot“ mit Will Smith.