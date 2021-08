Ein Monat nach Hofer-Großbrand: Neubau ist fix!

Abbrucharbeiten in Gang, Neubau fix

Einen knappen Monat später ist von der abgebrannten Filiale nicht mehr viel zu sehen, wie ein Lokalaugenschein am Donnerstag zeigte: Die Abbrucharbeiten sind in vollem Gang; dass hier vor kurzem noch Lebensmittel verkauft wurden, scheint undenkbar. Wie hoch der Schaden ist, will Hofer nicht bekanntgeben - vermutlich liegt er im Millionenbereich.