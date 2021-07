Schon im Vorjahr Brand bei Hofer-Filiale

Es war am 5. Juli 2020 der Höhepunkt einer Serie von neun Brandstiftungen, die sich vor allem auf den Klagenfurter Stadtteil Welzenegg und auf Müllcontainer und Müllinseln beschränkten (die „Krone“ berichtete mehrfach). „Damals wurde direkt an der Fassade der Hofer-Filiale ein Müllcontainer vorsätzlich angezündet“, so Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr.