Feuerwehr-Großeinsatz über Nacht in Klagenfurt

Gegen 1.30 Uhr haben in der Nacht auf Mittwoch gleich mehrmals die Sirenen in Klagenfurt aufgeheult. Zuerst lautete der Notruf „Brand eines Müllcontainers“. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt stellte sich jedoch heraus, dass der gesamte Dachstuhl eines Lebensmittelgeschäftes, gleich neben dem Schlachthof, in Vollbrand stand. Fünf Freiwillige Feuerwehren mussten nachalarmiert werden.