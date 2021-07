Hofer-Brand: Ursache war weggeworfene Zigarette

„Als wir am Einsatzort eintrafen, stand der Komplex bereits in Vollbrand. Wir haben rasch gesehen, dass wir nicht mehr viel machen können. Deshalb lag unser Fokus auf dem Schutz der angrenzenden Gebäude“, sagt Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr. Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Hauptwache, Kalvarienberg, Haidach, St. Georgen am Sandhof und St. Peter konnte die Berufsfeuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhindern.