Blackberry-Lücke gefährdet „hochsensible Systeme“

Die USA warnen vor einer Sicherheitslücke in einer BlackBerry-Software, die dazu führen könnte, „dass ein böswilliger Angreifer die Kontrolle über hochsensible Systeme erlangt, was das Risiko für kritische Funktionen der Nation erhöht“. Die Sicherheitslücke könnte Hackern insbesondere einen Angriff auf Autos und medizinische Geräte ermöglichen, so die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit (CISA) am Dienstag.